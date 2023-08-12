Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"

sorsw

Когда израильтяне стали заигрывать с этим недоумком, возник вопрос - почему бы им не замириться с палестинцами, ведь они тоже из семитов?... Так чем же им люб украинский президент-фашист? Тоже семит? И это всё? Или уже начали трезветь?