Страна и люди

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Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"

Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"

Вы-таки будете смеяться, но, похоже, что президент Незалежэной еврей Зеленский готовит "окончательное решение еврейского вопроса".

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Кого вообще интересует мнение политической проститутки Зе?
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14 час.
sorsw
Когда израильтяне стали заигрывать с этим недоумком, возник вопрос - почему бы им не замириться с палестинцами, ведь они тоже из семитов?... Так чем же им люб украинский президент-фашист? Тоже семит? И это всё? Или уже начали трезветь?
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14 час.
Александр Салтановский
Скорее всего нет, так как будет мешать игре на рояле!
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13 час.

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