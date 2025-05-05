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В России наконец демонтировали памятник гитлеровскому пособнику

В России наконец демонтировали памятник гитлеровскому пособнику

Две скульптуры (одна высотой 4 метра), изображавшие атамана Петра Краснова были демонтированы по решению суда в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской в Шолоховском районе Ростовской области.

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