Действительно ли терминалы Т-Банка перестанут принимать MasterCard и Visa?

Позже представитель банка опроверг это сообщение, назвав его ошибкой. На горячей линии редакции также подтвердили, что никаких проблем с обслуживанием MasterCard и Visa не ожидаетсяНакануне банк разослал клиентам сообщение, что «с 1 января терминалы некоторых банков могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa.