Мотыльков ночью, на самом деле, не влечет к лампам и фонарям

Ученые развеяли миф о том, что мотыльков ночью влечет к источнику света. Насекомые не притягиваются к сиянию, а, скорее, попадают в ловушку на дезориентирующей орбите вокруг искусственного света, сообщили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.