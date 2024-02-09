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РИА Новый день

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Мотыльков ночью, на самом деле, не влечет к лампам и фонарям

Мотыльков ночью, на самом деле, не влечет к лампам и фонарям

Ученые развеяли миф о том, что мотыльков ночью влечет к источнику света. Насекомые не притягиваются к сиянию, а, скорее, попадают в ловушку на дезориентирующей орбите вокруг искусственного света, сообщили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

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