CentOS: особенности, преимущества и перспективы использования

Реклама. ООО Рег.Ру, ИНН 7733568767, ID a-45982 erid F7NfYUJCUneRHTxHFnHm Операционная система centos – это свободно распространяемый дистрибутив Linux, основанный на коде Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
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