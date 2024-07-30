Школу в Крутых Ключах всё ещё не начали строить. Прокуратура приняла меры

Также расследуется уголовное дело о халатности.Школу в Крутых Ключах должны были построить в 2023 году в рамках концессионного соглашения, но работы так и не начали: выяснилось, что на выделенном участке учреждение не поместится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии