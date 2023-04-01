Новости - только актуальное

32 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Думаю, Сталин не просто так расправлялся со всей этой либеральной сволочью.Трепова была заве...
  • Алексей Куницын
    Победа будет за Россией! Россия вспомнила Сталинград! Мы за ценой не постоим. РОССИЙСКИЙ ФЛАГ УЖЕ в центре БАХМУТА! "...Российские штурмо...
  • Людмила Боченкова
    больше солнцепёков!!!нужно чтобы  земля горела под ногами нациских всу!!!! россия сила!Российские штурмо...

Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Июньские фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate в США выросли более чем на 1% в пятницу. Этот рост цен был вызван одним лишь сообщением о сокращении запасов сырой нефти в США и приостановкой экспорта из курдистанской провинции в Ираке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх