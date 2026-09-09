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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Головина о 19 млн евро от «Спартака» за хавбека: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Александр готовится к матчу со «Страсбуром», обращайтесь в клубы»

Александр Клюев , агент  Александра Головина , отреагировал на новость о предложении « Спартака» . Ранее журналист Иван Карпов сообщил , что московский клуб предложил 19 миллионов евро за полузащитника « Монако ».

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