А Новый день рукою машет: Эй! С Добрым утром! Всем привет! Пусть прочь уйдут тревоги Ваши, Пустите в дом Добро и Свет!🙏 Доброе утро ЧЕТВЕРГА!.
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А Новый день рукою машет: Эй! С Добрым утром! Всем привет! Пусть прочь уйдут тревоги Ваши, Пустите в дом Добро и Свет!🙏 Доброе утро ЧЕТВЕРГА!.