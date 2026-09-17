Путин заявил, что российский бизнес работает устойчиво

Российские компании и предприятия работают устойчиво, заявил президент страны Владимир Путин.«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво.
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