Встреча с Героем России Дамиром Юсуповым прошла в Ангарске

Герой России Дамир Юсупов недавно посетил город Ангарск, где встретился с жителями области. Его имя стало известно не только в России, но и за ее пределами после того, как он совершил аварийную посадку аэробуса A321 на кукурузное поле возле аэродрома Жуковский под Москвой.
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