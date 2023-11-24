Встреча с Героем России Дамиром Юсуповым прошла в Ангарске

Герой России Дамир Юсупов недавно посетил город Ангарск, где встретился с жителями области. Его имя стало известно не только в России, но и за ее пределами после того, как он совершил аварийную посадку аэробуса A321 на кукурузное поле возле аэродрома Жуковский под Москвой.