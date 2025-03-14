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Иванов обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре РПЛ, Шафеев назначен на игру «Локомотива» и «Динамо»

15 марта (суббота) «Оренбург» – «Факел»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.

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