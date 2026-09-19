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Volkswagen предупредил о дополнительных расходах на $11,5 млрд

Volkswagen предупредил о дополнительных расходах на $11,5 млрд

Volkswagen 18 сентября сообщил о потенциальных единовременных расходах примерно €10 млрд ($11,5 млрд), большая часть которых связана с проблемами Porsche.

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