МВД Ирана назвало провокацией идею Трампа о переименовании Персидского залива

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru Заместитель главы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж назвал предложение американского президента Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский провокацией.
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