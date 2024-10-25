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Хью Джекман "проводит всё свободное время" с возлюбленной, которая подала на развод с мужем на фоне слухов о романе с актёром

Хью Джекман "проводит всё свободное время" с возлюбленной, которая подала на развод с мужем на фоне слухов о романе с актёром

56-летний Хью Джекман, который год назад развёлся с женой Деборой Ли-Фёрнесс, проводит всё своё свободное время с новой возлюбленной, 49-летней коллегой Саттон Фостер.

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