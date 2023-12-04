Вернувшийся из зоны СВО актер Мамаев устроил скандал из-за кепки с флагом РФ: пожаловался, что не пускали в эфир шоу Малахова

Однако телеведущий Андрей Малахов опроверг, что Мамаеву запретили носить кепку с триколором. Известная актриса Яна Поплавская, сын которой отслужил год в зоне СВО, опубликовала сообщение звезды «Гардемаринов» Михаила Мамаева.