Вернувшийся из зоны СВО актер Мамаев устроил скандал из-за кепки с флагом РФ: пожаловался, что не пускали в эфир шоу Малахова

Однако телеведущий Андрей Малахов опроверг, что Мамаеву запретили носить кепку с триколором. Известная актриса Яна Поплавская, сын которой отслужил год в зоне СВО, опубликовала сообщение звезды «Гардемаринов» Михаила Мамаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии