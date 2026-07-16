Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Даже после ухода в иной мир, свекровь продолжала осуществлять контроль через тщательно продуманные инструкции.

Даже после ухода в иной мир, свекровь продолжала осуществлять контроль через тщательно продуманные инструкции.

Когда свекровь, Ольга Ивановна, ушла из жизни, Анна в первую очередь ощутила не облегчение от возможного наследства, не радость от перспективы расширить жилплощадь и даже не беспокойство о том, как будет справляться её супруг с утратой.

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