Даже после ухода в иной мир, свекровь продолжала осуществлять контроль через тщательно продуманные инструкции.

Когда свекровь, Ольга Ивановна, ушла из жизни, Анна в первую очередь ощутила не облегчение от возможного наследства, не радость от перспективы расширить жилплощадь и даже не беспокойство о том, как будет справляться её супруг с утратой.
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