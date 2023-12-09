Что можно и что нельзя делать 10 декабря, в праздник иконы Божией Матери «Знамение» и Знамение зимнее Алёна Юрьева10 декабря — день особой святыни и веры, праздник иконы Божией Матери «Знамение», который отмечается в православной церкви и прочно укоренился в народных традициях как Знамение зимнее.