Театр абсурда

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Запад везёт Зеленского на саммит G20 в противовес Путину

Запад везёт Зеленского на саммит G20 в противовес Путину

В совете по национальной безопасности Белого дома считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно принять участие в саммите группы «Большой двадцатки» на Бали в ноябре этого года, если там будет глава России Владимир Путин.

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