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Петербург намерен выделять гранты на разработки ИИ и беспилотников

Данные направления должны получить финансовую поддержку от властей города. В среду, 13 декабря, петербургские депутаты в первом чтении одобрили законопроект о выделении грантов на разработки в области искусственного интеллекта и беспилотной авиации.

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