Новый пистолет для скрытого ношения от компании «Кел-Тек» Пистолет PR57 на линии огня. Фотография компании «Кел-Тек»…ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.
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Новый пистолет для скрытого ношения от компании «Кел-Тек» Пистолет PR57 на линии огня. Фотография компании «Кел-Тек»…ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.
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