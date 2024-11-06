Нижегородское ополчение 1612 года: кто на самом деле его финансировал

В истории освобождения Москвы и России от оккупации Нижегородским ополчением, не смотря на известное воззвание Минина к нижегородцам, время от времени «всплывают» самые разные версии, чьи именно деньги поработали на освобождение России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии