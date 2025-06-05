Кассация подтвердила изъятие активов Коломойского в Москве в доход государства

Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение об изъятии в доход государства нежилого помещения в Москве, принадлежавшего структурам, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, внесенным в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.