Кассация подтвердила изъятие активов Коломойского в Москве в доход государства

Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение об изъятии в доход государства нежилого помещения в Москве, принадлежавшего структурам, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, внесенным в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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