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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Поддержка помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно. Раз за тобой смотрят и на тебя равняются люди»

«Будут люди, которые тебя поддерживают. Эта поддержка как раз-таки помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно.

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