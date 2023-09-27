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Группа бойцов ВСУ в районе Сватово сдалась в плен с ящиками боеприпасов

Группа бойцов ВСУ в районе Сватово сдалась в плен с ящиками боеприпасов

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово – Кременная сдались в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесли с собой ящики с боеприпасами.

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