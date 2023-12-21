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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Похоже, Sony собирается закрыть одну из своих студий Недавно произошла крупна...

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Похоже, Sony собирается закрыть одну из своих студийНедавно произошла крупная утечка информации из Insomniac Games, в которой были представлены не только сведения об играх студии, например, геймплей Wolverine, но и интересные данные о Sony в целом.

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