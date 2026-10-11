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Красота ценой своих волос: трихолог назвала 4 опасности капсульного наращивания

Красота ценой своих волос: трихолог назвала 4 опасности капсульного наращивания

Кому противопоказано капсульное наращивание и почему даже опытный мастер не всегда может предотвратить неприятные последствия, объясняет эксперт Капсульное наращивание позволяет за один визит в салон кардинально изменить причёску: добавить объём, получить желаемую длину и забыть о многомесячном отращивании волос.

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