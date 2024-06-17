Роснефтегаз стал самым крупным дивидендным плательщиком в бюджет РФ Госхолдинг Роснефтегаз, через который государство владеет долями в нескольких крупных компаниях, в 2022 г.
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Роснефтегаз стал самым крупным дивидендным плательщиком в бюджет РФ Госхолдинг Роснефтегаз, через который государство владеет долями в нескольких крупных компаниях, в 2022 г.
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