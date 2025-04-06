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Царьград

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В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных

В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных

В Госдуме обсуждают создание института уполномоченного по защите животных. Законопроект, предложенный Дмитрием Гусевым, предусматривает контроль работы властей и ветеринаров, ужесточение мер против жестокости и обязательное чипирование собак.

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