Advisor to the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences, Candidate of Historical Sciences, reserve Lieutenant Colonel Oleg Ivannikov sees clear prerequisites for provocation of the Armed Forces of Ukraine on the border with Russia and Belarus.
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