Саперы группировки «Восток» обезвредили неразорвавшиеся снаряды ВСУ под Волновахой

Саперы подразделения «Шторм» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» обезвредили неразорвавшиеся снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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