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Мусоровоз насмерть сбил пешехода в одном из дворов Новосибирска

Мусоровоз насмерть сбил пешехода в одном из дворов Новосибирска

ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирске, в результате погиб пожилой мужчина. Мусоровоз КамАЗ двигался задним ходом во дворе дома №190/1 по улице Гоголя, когда водитель спецавтомобиля, не заметив находящегося сзади человека, сбил его.

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