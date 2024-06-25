Владимир Валерианович Аксёнов. Из несгибаемого поколения

Щедрость по отношению к будущему — это умение отдать все, что связано с настоящим. Лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю Людская память недолговечна, так как время, к сожалению, стирает из.
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