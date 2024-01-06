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Politico: в случае победы на выборах Рамасвами хочет вывести США из НАТО

Politico: в случае победы на выборах Рамасвами хочет вывести США из НАТО

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае своей победы, пишет издание Politico, ссылаясь на знакомые с его заявлением источники.

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