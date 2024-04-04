На губернатора Мурманской области совершено покушение, губернатор ранен

На губернатора Мурманской области Михаила Чибиса совершено покушение, покушение на убийство. Губернатор ранен в живот и госпитализирован, в настоящее время его оперируют врачи Нападение на Михаила Чибиса было совершено в городе Апатиты после его встречи с жителями города в местном ДК “Строителей”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии