FPV-дроны поразили бронетехнику ВСУ на красноармейском направлении

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины на красноармейском (покровском) направлении.
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