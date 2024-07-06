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Позитив для оптимистов

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WP: влиятельные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

WP: влиятельные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

168 человек, в том числе крупные спонсоры Демократической партии подписали письмо с призывом к Джо Байдену выйти из предвыборной гонки, пишет The Washington Post.

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