В Караганде очередная сельхозярмарка пройдёт 21 октября

Карагандинцев приглашают на очередную сельскохозяйственную ярмарку «Ауыл Береке – 2023». Она состоится в предстоящую субботу, 21 октября, на территории ТРЦ «Global City», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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