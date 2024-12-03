«ПроСервис Таймыр» уволил специалиста, который объяснил отсутствие свинины в школьном меню религиозными причинами «Всё меню составляется нами исключительно на основании СанПин 2.
Рекорд по переобуванию в Норильске
Комментарии
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Владимир Гусев
Что значит уволен??? То есть отпущен безнаказанно вредить в другом месте??? Когда начнется эффективное противодействие с наказанием и лишением права заниматься чем то , кроме копки ямы в вечной мерзлоте? В идеале для себя...
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1 д.
Григорий Терещенко
Чурки в армии по началу на сало пальцы топырили, посидели на диете неделю и стали жрать, аж за ушами трещало.
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5 час.
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