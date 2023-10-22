В Петербурге отправили под стражу ещё двух членов «азербайджанской мафии»

Оба молодых человека просили не лишать их свободы. В Петербурге арестовали ещё двух членов так называемой «азербайджанской мафии»: 18-летнего уроженца Узбекистана и 16-летнего уроженца Челябинской области.
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