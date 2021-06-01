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Волга-матушка зовет: Равшан, вернись, бурлаки пропали

Волга-матушка зовет: Равшан, вернись, бурлаки пропали

Поколение «Примы» и «Беломорканала» ушло, а поколение «Пепси» считает работу в поле и на стройке «позором» Почему россияне не спешат занять рабочие места, освобожденные пандемией от мигрантов? И при этом еще жалуются на высокий уровень безработицы.

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