Новая статья: Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорого Компания realme начал...

Новая статья: Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорогоКомпания realme начала год с обновления своих недорогих смартфонов: вышли Note 60 (его обзор мы делать не стали, этот смартфон станет хитом и без обзоров) и realme C75, причем последний способен открыть целый подкласс бюджетных «неубиваемых» устройств.