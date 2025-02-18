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Новая статья: Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорого Компания realme начал...

Новая статья: Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорого Компания realme начал...

Новая статья: Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорогоКомпания realme начала год с обновления своих недорогих смартфонов: вышли Note 60 (его обзор мы делать не стали, этот смартфон станет хитом и без обзоров) и realme C75, причем последний способен открыть целый подкласс бюджетных «неубиваемых» устройств.

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