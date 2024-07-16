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Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией

Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией

По результатам исследования, 44% жителей Украины считают, что пришло время проводить мирные переговоры с Россией.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Их зверства простили после ВОВ, Прикрыли задницы &quot;сеструхи&quot;. Теперь потомки тем же самым занимаются... Зверье.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Уверен ,что цифры другие и в сторону увеличения ....Эскопады &quot;просроченного &quot;уже всем надоели хуже горькой редьки!
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15 час.

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