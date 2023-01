Согласно официальной статистике, фильм “Аватар: Путь воды” (Avatar: The Way of Water) в мировом прокате собрал 1,7 млрд долларов! Картина, которая вышла только 16 декабря, в кратчайшие сроки стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав такие хиты, как “Топ Ган: Мэверик” (Top Gun: Maverick) и “Мир Юрского периода: Господство” (Jurassic World Dominion).