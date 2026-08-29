Тюнинг гидротрансформатора АКПП: скрытые резервы и риски

Гидротрансформатор часто воспринимают как загадочный узел, который либо работает, либо нет. На деле же это сложный механизм, где каждая лопатка, каждая муфта и каждый подшипник играют свою роль в передаче крутящего момента.
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