РЕН ТВ: в ХАМО школьника задержали за расправу над одноклассником

В ХАМО школьника задержали за расправу над одноклассником. Об этом сообщает РЕН ТВ. «По информации РЕН ТВ, 15-летний Артемий (имя изменено) ушел в школу за учебниками и перестал выходить на связь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Военэксперт Кнуто...
- M Суд в Москве приг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым