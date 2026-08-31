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Газета.ру

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РЕН ТВ: в ХАМО школьника задержали за расправу над одноклассником

В ХАМО школьника задержали за расправу над одноклассником. Об этом сообщает РЕН ТВ. «По информации РЕН ТВ, 15-летний Артемий (имя изменено) ушел в школу за учебниками и перестал выходить на связь.

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