Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Елкин
    Наконец-то наше МВД начало очухиваться! Не поздно ли?«Как нам жить дал...
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    Качки-среднеазиаты появились? Первая ласточка! Потом приедут с оружием! Доколе Россия будет терпеть эту агрессивную в...«Ща братья приеду...

Да это уже война, объявленная Японией. Что могут японские спутники, и почему они лучшие

Да это уже война, объявленная Японией. Что могут японские спутники, и почему они лучшие

Все-таки это произошло как-то тихо и, я бы сказал, буднично.

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