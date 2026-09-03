Путин разрешил проводить часть госзакупок через маркетплейсы

С 1 октября школы, детские сады и колледжи по всей России в формате эксперимента смогут закупать товары напрямую с отечественных маркетплейсов – без тендерных процедур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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