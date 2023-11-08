Палата представителей вынесла порицание конгрессвумен Тлаиб за критику Израиля

Палата представителей конгресса США проголосовала за вынесение порицания конгрессвумен - демократу от штата Мичиган Рашиде Тлаиб, которая регулярно выступала с критикой действий Израиля в секторе Газа и политики Вашингтона в регионе.
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