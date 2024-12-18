МВД: исполнителя убийства Кириллова задержали в деревне Чёрное в Подмосковье

Исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области.
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