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МВД: исполнителя убийства Кириллова задержали в деревне Чёрное в Подмосковье

МВД: исполнителя убийства Кириллова задержали в деревне Чёрное в Подмосковье

Исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области.

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